Christophe Rousset et Pascal Monteilhet en 1989, invités par Jacques Merlet (2/2)

Bienvenue dans les Trésors de France Musique. Aujourd’hui : 2e et dernière partie d’une émission d’une heure et demie qui avait été diffusée le 20 janvier 1989. Ce jour-là, Jacques Merlet, au sommet de sa forme en tant que passionné et érudit dans le domaine de la musique ancienne, recevait en public le claveciniste Christophe Rousset et le luthiste et théorbiste Pascal Monteilhet. Nous reprenons les choses là où nous les avons laissées : notre trio de savants étaient en pleine discussion pour comparer le jeu de luth et le jeu de clavecin. Excellente écoute !!

En complément d'émission, nous écoutons Pascal Monteilhet et Christophe Rousset, ensemble, dans la musique de Marin Marais : quelques extraits de sa Suite d’un Goût Etranger tirée du 4e livre de pièces pour viole et continuo publié en 1717 par François du Plessy.

Pascal Monteilhet, théorbe,

Christophe Rousset, clavecin

Vittorio Ghielmi et Christophe Coin, basse de viole.