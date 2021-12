Christophe Rousset et Pascal Monteilhet en 1989, invités par Jacques Merlet (1/2)

Au programme de ce Club de la musique ancienne : jeu de miroir entre le luth et le clavecin (avec un jeune Christophe Rousset de 28 ans). Bonne écoute !

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Soirée musique ancienne trouvée dans les archives de l’INA en 1989.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Nous allons décliner en deux épisodes une émission du 20 janvier 1989 : le Club de la Musique Ancienne. Ce jour-là, Jacques Merlet recevait, en public, le claveciniste Christophe Rousset et le luthiste Pascal Monteilhet. Pascal Monteilhet, luthiste et théorbiste, a formé en tant que professeur au conservatoire de Paris, les luthistes et théorbistes d’aujourd’hui, tout en jouant au sein du Seminario Musicale de Gérard Lesne dans les années 90. Christophe Rousset, quant à lui, avait 28 ans au moment de cette émission, il allait fonder deux ans après son orchestre des Talens Lyriques, en 1991, orchestre qui depuis nous régale d’interprétations aussi sensibles qu’historiquement pertinentes. Au programme de ce club de la musique ancienne : jeu de miroir entre le luth et le clavecin. Bonne écoute !