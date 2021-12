Archive ! Nino Rota et Federico Fellini, par Marc-David Calvet en 2003 (1/2)

Au programme de ce premier épisode : "Amarcord" (le long métrage autobiographique de Fellini), le travail de composition de Nino Rota et la présentation du documentaire “Federico Fellini, je suis un grand menteur” de Damien Pettigrew. Bonne écoute !

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Au programme de ces deux prochains Trésors de France Musique, un couple mythique, qui nous vient d’Italie, et qui a offert, à nos oreilles comme à nos yeux, quelques unes des plus belles oeuvres, aussi grinçantes qu’absurdes, qui trouvent le romantisme et la beauté dans la rue et dans les petits métiers : je veux parler bien entendu de Federico Fellini et de Nino Rota.

Nous sommes le 31 mai 2003, sur l’antenne de France Musique, dans l’émission “Chants des Toiles”, de Marc-David Calvet. Premier épisode : Amarcord, le long métrage autobiographique de Fellini, le travail de composition de Nino Rota et présentation du documentaire “Federico Fellini, je suis un grand menteur” de Damien Pettigrew. Bonne écoute !