"Chant des toiles", Bertrand Blier (1/2) prod. Marc-David Calvet (1999)

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Nous parlons cinéma aujourd’hui, avec un réalisateur qui occupe une place toute particulière dans le cinéma français des XXe et XXIe siècles. Nourri par les années 50 (celles de la Nouvelle Vague et de son père Bernard Blier), et père des années 90 de Claude Sautet, Patrice Leconte et Claude Chabrol, Bertrand Blier nous a livré une vision du cinéma qui n’est ni tout à fait comique ni complètement sérieuse, mais qui plutôt offre avec un humour acerbe un commentaire de la réalité sociale de son temps.

Le cinéaste des Valseuses, de Tenue de Soirée et des Acteurs, le peintre de Depardieu et de Dewaere, qui n’a jamais voulu voir l’arrivée du XXIe siècle comme une injonction au retrait de la scèe : Bertrand Blier était l’invité de Marc-David Calvet dans l’émission “Chant des Toiles” du samedi 24 juillet 1999.

Marc-David Calvet nous donne à entendre dans cette émission un très judicieux mélange d’extraits de films, de musique de Mozart, de Henryk Mikołaj Górecki et de jazz, et d’entretiens avec le plus musicien des réalisateurs français. Bonne écoute !

