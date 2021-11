"Chant des toiles", Bertrand Blier (2/2) prod. Marc David-Calvet (1999)

Dans ce dernier épisode, nous entendrons de la musique de Bohuslav Martinů et nous écouterons Bertrand Blier répondre à des questions techniques comme : "à quel stade de la réalisation d’un film y place-t-on la musique ?"

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Second épisode aujourd’hui d’une émission du 24 juillet 1999 : Chants des Toiles. Marc David Calvet recevait le cinéaste Bertrand Blier pour parler musique et cinéma, sur le ton d’une certaine évidence. Bertrand Blier n’est pas dans la posture : il connaît la musique, il l’aime, il l’utilise, il en parle avec la simplicité de quelqu’un qui vit et travaille avec. Dans le premier volet de ces Chants des Toiles de 1999, il revenait sur la similarité entre les thèmes présents dans les opéras de Mozart et ceux présents dans ses films.

Dans ce dernier épisode, nous entendrons de la musique de Bohuslav Martinů et nous écouterons Bertrand Blier répondre à des questions techniques comme : "à quel stade de la réalisation d’un film y place-t-on la musique ?"

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

En 1999, il n’avait certes pas encore réalisé Les Acteurs, ou Les Côtelettes, mais il avait déjà 36 ans de carrière derrière lui, une carrière qui navigue sur la fine ligne entre humour et dramate, entre absurde et commentaire et sociale. Bonne écoute.

Programmation musicale (à venir)