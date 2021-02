Chant des toiles, avec Robert Hossein : Une archive de 2004

Invité de l’émission « Chant des toiles » en 2004, le comédien et réalisateur Robert Hossein rendait un vibrant hommage à son père, le compositeur André Hossein. Au micro de Marc David Calvet, Robert Hossein racontait le parcours de son père, à qui il confia les partitions de nombreux de ses films

" Mon père était un immense compositeur, j’ai été bercé dès mon enfance par son inspiration ...Mes films doivent beaucoup au climat de la musique de mon père."

Programmation musicale

André Hossein

BO du film Toi, le venin

(Réal. Robert Hossein 1959)

André Hossein

B.O du film J’ai tué Raspoutine

(Réal. Robert Hossein 1967)

André Hossein

Concerto n° 3 pour piano et orchestre : 2ème mvt

Danielle Laval, piano

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dir. Pascal Verrot

André Hossein

B.O du film Les Scélérats

(Réal. Robert Hossein 1960)

André Hossein

BO du film Toi, le venin : Blues la nuit

(Réal. Robert Hossein 1959)

André Hossein

B.O du film Une gueule comme la mienne

(Réal. Frédéric Dard 1960)

André Hossein

B.O du film Le Vampire de Düsseldorf : La belle de nuit

(Réal. Robert Hossein 1964)

Pia Colombo, chant

Extrait du film Le Vampire de Düsseldorf

(Réal. Robert Hossein 1964)

André Hossein

B.O du film Le Vampire de Düsseldorf

(Réal. Robert Hossein 1964)

Extrait du film J’ai tué Raspoutine

(Réal. Robert Hossein 1967)

, © Radio France / Philips

André Hossein

B.O Une Corde un Colt : « The rope and the colt »

Scott Walker, chant

(Réal. Robert Hossein 1969)

André Hossein

B.O du film Une Corde un Colt : générique

(Réal. Robert Hossein 1969)

Michel Magne

B.O du film Les misérables : La rencontre

Orchestre Bernard Thomas, dir. Michel Magne

(Réal. Robert Hossein 1982)

André Hossein

B.O du film Une Corde un Colt : Manuel et Maria

(Réal. Robert Hossein 1969)

André Hossein

B.O du film Une gueule comme la mienne

(Réal. Frédéric Dard 1960)

André Hossein

Concerto n° 3 pour piano et orchestre : 3ème mvt

Danielle Laval, piano

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dir. Pascal Verrot