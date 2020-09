"Beethoven, l'âme singulière" : Vienne 1816, par Mildred Clary : Une archive de 1995 (19e épisode)

En s’appuyant sur des documents, des témoignages et sur la correspondance de Beethoven, Mildred Clary nous raconte la vie de Ludwig van Beethoven dans un feuilleton de 26 épisodes. Bernard Fresson prête sa voix à Beethoven et Jean-Pierre Hané incarne les différents témoins de la vie du musicien.

L’arrivée de Carl, son neveu, dans la vie de Beethoven, est-elle responsable de la période de vide créateur qui s’étendra sur deux années ? Ou bien, est-ce la conscience du nouveau chemin qui lui faut emprunter, ou encore l’aggravation de son état de santé ? Car, hormis les lieder « A la Bien-aimée lointaine », la Sonate pour piano opus 101, et toute une collection d’harmonisations sur des chants populaires, Beethoven ne ressent plus le besoin d’écrire, et de mener plusieurs œuvres majeures à la fois comme par le passé. Le 9 janvier 1816, Beethoven est nommé seul tuteur de son neveu Carl, et il semble que toute son énergie se polarise sur son nouveau rôle de père…

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 27 en mi mineur op 90 : 2ème mvt

Abdel Rahman El Bacha, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate n°10 en sol majeur op 96 : 1er mvt

Arthur Grumiaux, violon

Clara Haskil, piano

Ludwig van Beethoven

An die ferneGeliebte : « AufdemHügelsitz'ich, spähend… »

« Wo die Berge soblau… »

Peter Schreier, ténor

Walter Olbertz, piano

Ludwig van Beethoven

25 schottische lieder op 108 : Faithfu' Johnie

Patricia Clark, soprano

John Noble, baryton

Harold Lester, pianoforte

Accademia Monteverdiana, dir. Denis stevens

Ludwig van Beethoven

Fantaisie en sol mineur op 77

Ronald Brautigan, piano

Ludwig van Beethoven

Bagatelle op 33 n° 4 et n°5

Stephen Bishop, piano

Ludwig van Beethoven

Variations op 121 a

Trio Fontenay

Ludwig van Beethoven

An die ferneGeliebte :« Nimmsiehindenn, diese Lieder… »

Peter Schreier, ténor

Walter Olbertz, piano

Ludwig van Beethoven

Bagatelle op 33 n° 6

Stephen Bishop, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate en la majeur op 101 : 1er mvt

Wilhelm Kempf, piano