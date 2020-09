"Beethoven, l'âme singulière" : Vienne 1815, par Mildred Clary : Une archive de 1995 (18e épisode)

En s’appuyant sur des documents, des témoignages et sur la correspondance de Beethoven, Mildred Clary nous raconte la vie de Ludwig van Beethoven dans un feuilleton de 26 épisodes. Bernard Fresson prête sa voix à Beethoven et Jean-Pierre Hané incarne les différents témoins de la vie du musicien.

Beethoven se retranche dans sa solitude, et compose peu. Mais, si cette période est relativement stérile en œuvres musicale, elle ne l’est nullement dans l’enrichissement de sa vie intérieure. Son journal abonde en phrases qu’il relève et où il retrouve sa propre vision du monde, l’histoire de ses propres pensées...

Maintenant le destin m’empoigne, que je ne disparaisse pas sous la poussière, non !

« Tout ce qu’on appelle la vie, que ce soit sacrifié au Sublime et que cela constitue un sanctuaire de l’art. Que je vive, même si c’est seulement par des moyens de hasard, si seulement il s’en trouve…Perfectionner l’appareil acoustique si c’est possible, pour le voyage, et puis voyager, cela tu le dois à toi-même, aux hommes, et à lui, le Tout-puissant…Maintenant le destin m’empoigne, que je ne disparaisse pas sans gloire sous la poussière, non !, d’abord accomplir un grand exploit dont les races futures entendront parler ! »

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Quatuor n°2 en mi mineur op 59 : 2ème mvt

Quatuor Alan Berg

Ludwig van Beethoven

Sonate n°5 en ré majeur op 102 n°2 : 3ème mvt

Yo-Yo Ma, violoncelle

Emmanuel Ax, piano

Ludwig van Beethoven

Trio n°2 en mi bémol op 70 : 2ème mvt

Trio des Beaux-Arts

Ludwig van Beethoven

Quatuor en fa mineur op 95 : 2ème mvt

Quatuor Alban Berg

Ludwig van Beethoven

An Die Hoffnung op 94

Peter Schreier, ténor

Walter Olbertz, piano

Ludwig van Beethoven / Franz Liszt

Symphonie en ut majeur op 21 : 2ème mvt

Leslie Howard, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate n°29 en si bémol majeur op 106 : 4ème mvt

Sviatoslav Richter, piano