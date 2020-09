"Beethoven, l'âme singulière" : Vienne 1814, par Mildred Clary : Une archive de 1995 (17 ème épisode)

Dans la foulée de la popularité soudaine dont jouit Beethoven en 1814, se situe un événement majeur, on vient lui proposer une reprise de son opéra Fidelio. Il accepte, mais à la seule condition qu’on lui permette de revoir certains passages dont les imperfections lui apparaissent plus clairement….

Ce que je vais raconter ne sortira jamais de ma mémoire

"Beethoven voulait absolument avoir un air au début du second acte pour son personnage de Florestan...Ce que je vais raconter ne sortira jamais de ma mémoire. Beethoven arriva chez moi, le soir, vers sept heures…Il me demanda où j’en étais de l’air de Florestan. Je venais de terminer les paroles. Je les lui tendis. Il les lut, et tout en marchant de long en large dans la chambre, il se mit à marmotter et à Grommeler, au lieu de chanter. Puis, brusquement, il alla au piano et l’ouvrit. Après avoir placé mon texte sur le pupitre du piano, il commença de merveilleuses improvisations…Il semblait vouloir y conjurer le thème de l’air. Les heures passèrent. Beethoven continuait de jouer à sa fantaisie….Tard dans la nuit, il se jeta à mon cou et, dédaignant le souper préparé, il rentra précipitamment chez lui. Le lendemain, cette belle page de musique était achevée. "

Georg Friedrich Treitschke (Auteur qui a contribué à la révision du livret de Fidelio en 1814)

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°8 en fa maj op 93 : 1er et 2èmemvt

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Fidelio : Marche (Acte I)

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Fidelio : Air de Florestan (Acte II)

Jon Vickers, ténor

Orchestre Philharmonia, dir. Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven

Trio n° 7 en si bémol op 97 : 1er mvt

Trio des Beaux-Arts

Ludwig van Beethoven

Fidelio : Ouverture

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Quatuor en fa mineur op 95 : 4ème mvt

Quatuor Alban Berg

Ludwig van Beethoven

Chant Elgiaque op 118

Quatuor Guilet

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 27 en mi mineur op 90 : 1er mvt

Abdel Rahman El Bacha, piano

Ludwig van Beethoven

Fidelio : Choeur final

Chœur de l’Opéra de Vienne

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein