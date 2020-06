"Beethoven, l'âme singulière" : Vienne 1810, par Mildred Clary : Une archive de 1995 (15ème épisode)

En s’appuyant sur des documents, des témoignages et sur la correspondance de Beethoven, Mildred Clary nous raconte la vie de Ludwig van Beethoven dans un feuilleton de 26 épisodes. Bernard Fresson prête sa voix à Beethoven et Jean-Pierre Hané incarne les différents témoins de la vie du musicien.

Oui, la musique est vraiment la médiatrice entre la vie des sens et la vie de l’esprit.

« Les poésies de Goethe exercent sur moi une grande influence, non seulement pas leur contenu, mais par leur rythme. Je suis disposé et excité à composer par cette langue qui s’organise en une haute ordonnance, comme une architecture bâtie par la main des esprits, elle porte déjà en elle le secret des harmonies, alors du foyer brûlant de l’enthousiasme, je dois me décharger de la mélodie, elle s’échappe dans tous les sens, je la poursuis, je l’étreins de nouveau avec passion, elle fuit et se perd dans le chaos des impressions, bientôt je la ressaisis avec une passion renouvelée, je ne peux m’en détacher, il me faut la multiplier dans un spasme d’extase en toutes les modulations, et au dernier moment, je triomphe d’elle, je la possède, celle que je poursuivais, la première pensée, et voyez, c’est une symphonie ! Oui, la musique est vraiment la médiatrice entre la vie des sens et la vie de l’esprit. Je voudrais en parler avec Goethe, est-ce qu’il me comprendrait ? La mélodie, c’est la vie sensuelle de la poésie, n’est-ce pas par la mélodie que le contenu spirituel d’une poésie s’infiltre dans nos sens ?, et cette impression ressentie n’excite-t-elle pas l’esprit à de nouveaux enfantements ? »

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Sonate n°3 en La Maj op 69: 3ème mvt

Yo Yo Ma, violoncelle

Emanuel Ax, piano

Johann Wolfgang von Goethe / Ludwig van Beethoven

Gesange op 83: Wonne der wehmut

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Gerald Moore, piano

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°7 en Fa Maj op 59 n°1: Adagio

Quatuor Alban Berg

Ludwig van Beethoven

Egmont op 84 : Ouverture

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Kurt Masur

Johann Wolfgang von Goethe / Ludwig van Beethoven

Gesange op 83: Sehnsucht

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Gerald Moore, piano

Ludwig van Beethoven

Concerto n°5 en Mi bémol Maj op 73 : 2ème mvt

Krystian Zimerman, piano

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Sextuor en Mi bémol Maj op 81b (extrait)

Quatuor du Gewandhaus de Leipzig

Ludwig van Beethoven

Egmont op 84: Entracte IV

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Kurt Masur

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°10 en Mi bémol Maj op 74 : 1er mvt

Quatuor Alban Berg

Johann Wolfgang von Goethe / Ludwig van Beethoven

Gesange op 75: Neue liebe neues leben

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Gerald Moore, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate n°26 en Mi bémol Maj op 81a: 3ème mvt

Alfred Brendel, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate n°24 en Fa dièse Maj op 78

Abdel Rahman El Bacha, piano

Johann Wolfgang von Goethe / Ludwig van Beethoven

Meeresstille und glückliche Fahrt op 112

Choeur Monteverdi

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, dir. John Eliot Gardine

