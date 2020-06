"Beethoven, l'âme singulière" : Vienne 1808, par Mildred Clary : Une archive de 1995 (14ème épisode)

En s’appuyant sur des documents, des témoignages et sur la correspondance de Beethoven, Mildred Clary nous raconte la vie de Ludwig van Beethoven dans un feuilleton de 26 épisodes. Bernard Fresson prête sa voix à Beethoven et Jean-Pierre Hané incarne les différents témoins de la vie du musicien.

« La musique instrumentale de Beethoven nous ouvre l’empire du colossal et de l’immense...

...d’ardents rayons percent la nuit profonde de cet empire et nous percevons des ombres de géant qui s’élèvent e s’abaissent, nous enveloppant de plus en plus et annihilant tout en nous. Et pas seulement la douleur de l’infini désir, dans lequel tout plaisir qui vite surgit en note d’allégresse, sombre et disparaît. Et c’est seulement dans cette douleur qui se consume d’amour, d’espoir et de joie, mais ne détruit pas, qui veut faire éclater notre poitrine dans un accord unanime de toutes les passions, que nous continuons à vivre et sommes des visionnaires ravis »

E. T. A. Hoffman, au sujet de la Symphonie n°5, en juillet 1810, dans un article de l’Allgemeine Musikalische Zeitung

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Marche en Ut Maj WoO 20

Orchestre Radio Symphonique de Berlin, dir. Caspar Richter

Ludwig van Beethoven

Fantaisie chorale en ut min op 80

Rudolf Serkin, piano

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Variations sur la marche turque des ruines d'Athènes en Ré Maj op 76

Brigitte Engerer, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate n°26 en Mi bémol Maj op 81a : 1er mvt

Alfred Brendel, piano

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°10 en Mi bémol Maj op 74 : Adagio - Presto

Quatuor Alban Berg

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°5 en ut min op 67 (extraits)

Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Herbert von Karajan

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°6 en Fa Maj op 68 (extraits)

Orchestre symphonique de la Columbia, dir. Bruno Walter

