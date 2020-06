"Beethoven, l'âme singulière" : Vienne 1807, par Mildred Clary : Une archive de 1995 (13ème épisode)

En s’appuyant sur des documents, des témoignages et sur la correspondance de Beethoven, Mildred Clary nous raconte la vie de Ludwig van Beethoven dans un feuilleton de 26 épisodes. Bernard Fresson prête sa voix à Beethoven et Jean-Pierre Hané incarne les différents témoins de la vie du musicien.

Beethoven décide au début de l’année 1807, de solliciter en bonne et due forme, un poste officiel au théâtre de la Cour Impériale et Royale

La situation financière de Beethoven est de plus en plus précaire depuis sa brouille avec le Prince Lichnowsky, qui a aussitôt interrompu la rente qu’il lui versait …Il se trouve dans la situation peu agréable d’avoir à chercher et examiner les offres, à négocier les contrats, à envoyer ses travaux, et souvent à réclamer des créances en retard. Exaspéré par cette situation, Beethoven décide au début de l’année 1807, de solliciter en bonne et due forme, un poste officiel au théâtre de la Cour Impériale et Royale, alors présidée par des mélomanes de sa connaissance hauts placés : Lobkowitz, Schwarzenberg, Esterházy. Il souhaite obtenir un salaire stable moyennant un opéra par an, ainsi que d’autres œuvres. Avec son manque de diplomatie coutumier, il assorti sa demande de la menace de quitter Vienne s’il n’obtient pas satisfaction…

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

32 Variations en ut mineur sur un thème original WoO 80

Catherine Ousset, piano

Ludwig van Beethoven

Messe en Ut Maj op 86 : Kyrie - Agnus Dei

Chœur Monteverdi

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, dir. John Eliot Gardiner

Ludwig van Beethoven

Concerto en Ré Maj op 61 : 2ème mvt

Jascha Heifetz, violon

Orchestre symphonique de Boston, dir. Charles Munch

Ludwig van Beethoven

Concerto n°4 en Sol Maj op 58: 1er mvt

Murray Perahia, piano

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, dir. Bernard Haïtink

Ludwig van Beethoven

Sonate n°3 en La Maj op 69: 1er mvt

Yo Yo Ma, violoncelle

Emanuel Ax, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate n°25 en Sol Maj op 79 :2ème et 3ème mvt

Abdel Rahman El Bacha, piano

Ludwig van Beethoven

Trio n°6 en Mi bémol Maj op 70 n°2 : 3ème mvt

Beaux-Arts Trio

Ludwig van Beethoven

Trio n°5 en Ré Maj op 70 n°1 : 3ème mvt

Beaux-Arts Trio

Ludwig van Beethoven

Trio n°6 en Mi bémol Maj op 70 n°2: 1er mvt

Beaux-Arts Trio

Ludwig van Beethoven

Messe en Ut Maj op 86 : Sanctus

Chœur Monteverdi

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, dir. John Eliot Gardine

