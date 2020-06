"Beethoven, l'âme singulière" : Vienne 1805, par Mildred Clary : Une archive de 1995 (12ème épisode)

En s’appuyant sur des documents, des témoignages et sur la correspondance de Beethoven, Mildred Clary nous raconte la vie de Ludwig van Beethoven dans un feuilleton de 26 épisodes. Bernard Fresson prête sa voix à Beethoven et Jean-Pierre Hané incarne les différents témoins de la vie du musicien.

De tous mes enfants, c’est elle qui m’a coûté les pires douleurs de l’enfantement, c’est elle qui m’a causé le plus de chagrin

Vienne 1805, pour Beethoven durant cette grande période intense en création comme en amour, qu’en est-il de l’opéra « Léonore » dont le baron von Braun, directeur des théâtres de la Cour a livré commande pour le Théâtre an der Wien, voici deux ans déjà …

« J’écris à présent un opéra, la principale figure est en moi, devant moi, partout où je vais, partout où je reste. Jamais je n’ai jamais été à une telle hauteur, tout est lumière, pureté, clarté. Jusqu’à présent je ressemblais à cet enfant qui ramasse les cailloux et ne vois pas la fleur splendide éclose sur son chemin…De tous mes enfants, c’est elle qui m’a coûté les pires douleurs de l’enfantement, c’est elle qui m’a causé le plus de chagrin. C’est aussi pour cela qu’elle m’est le plus cher, de préférences à tous les autres, je la tiens digne d’être gardée et aussi d’être utilisée pour la science de l’art… »

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Fidelio: Mir ist so wunderbar (Acte I)

Gundula Janowitz, soprano

Lucia Popp, soprano

Adolf Dallapozza, ténor

Manfred Jungwirth, basse

Chœur de L’Opéra d'Etat de Vienne

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Fidelio: Komm, Hoffnung (Acte I) Air de Leonore

Gundula Janowitz, soprano

Chœur de L’Opéra d'Etat de Vienne

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Leonore ouverture n°3 op 72a

Chœur de L’Opéra d'Etat de Vienne

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Fidelio: Ha ! Welch ein Augenblick (Acte I) Air de Pizarro et chœur

Hans Sotin, basse

Chœur de L’Opéra d'Etat de Vienne

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Fidelio: Er sterbe ! Doch er soll erst wissen (Acte II)

Hans Sotin, basse

Gundula Janowitz, soprano

Rene Kollo, ténor

Manfred Jungwirth, basse

Chœur de L’Opéra d'Etat de Vienne

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°7 en Fa Maj op 59 n°1 : 2ème mvt

Quatuor Alban Berg

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°9 en Ut Maj op 59 n°3 : 2ème mvt

Quatuor Alban Berg

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°4 en Si bémol Maj op 60 : 1er, 3ème et 4ème mvt (extraits)

Orchestre de Chambre d’Europe, dir. Nikolaus Harnoncourt

