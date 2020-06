"Beethoven, l'âme singulière" : Vienne 1796, par Mildred Clary : Une archive de 1995 (7ème épisode)

En s’appuyant sur des documents, des témoignages et sur la correspondance de Beethoven, Mildred Clary nous raconte la vie de Ludwig van Beethoven dans un feuilleton de 26 épisodes. Bernard Fresson prête sa voix à Beethoven et Jean-Pierre Hané incarne les différents témoins de la vie du musicien.

Quand il était resté longtemps à composer assis à sa table et qu’il se sentait la tête échauffée, il avait pris l’habitude de courir à sa toilette et de jeter des brocs d’eau sur sa tête en feu...

Beethoven a déjà été victime à plusieurs reprises d’une entérite aiguë, notamment, en 1795 à la veille de l’exécution publique de son premier Concerto pour piano. Bien qu'il soit de santé fragile, Beethoven est peu précautionneux, et commet quelques imprudences...

« Quand il était resté longtemps à composer assis à sa table et qu’il se sentait la tête échauffée, il avait pris l’habitude de courir à sa toilette et de jeter des brocs d’eau sur sa tête en feu ; après s’être ainsi rafraîchie, et ne s’être séché que rapidement, il se remettait au travail, ou faisait une promenade au grand air. Ce qui prouve en quelle hâte il agissait afin de ne pas être distrait des élans de son imagination, au point qu’il négligeait de sécher convenablement ses cheveux, comme une forêt absolument trempée, c’est que l’eau dont il avait inondé sa tête dégoulinait sur le plancher et qu’elle y pénétrait et transperçait le plafond des locataires du dessous… »

Gerhard von Breuning

Rediffusion de l'émission du 25 février 2020

Cliquez ICI pour retrouver la programmation musicale