"Beethoven, l'âme singulière" : Vienne 1796, par Mildred Clary : Une archive de 1995 (7ème épisode)

En s’appuyant sur des documents, des témoignages et sur la correspondance de Beethoven, Mildred Clary nous raconte la vie de Ludwig van Beethoven dans un feuilleton de 26 épisodes. Bernard Fresson prête sa voix à Beethoven et Jean-Pierre Hané incarne les différents témoins de la vie du musicien.

Quand il était resté longtemps à composer assis à sa table et qu’il se sentait la tête échauffée, il avait pris l’habitude de courir à sa toilette et de jeter des brocs d’eau sur sa tête en feu...

Beethoven a déjà été victime à plusieurs reprises d’une entérite aiguë, notamment, en 1795 à la veille de l’exécution publique de son premier Concerto pour piano. Bien qu'il soit de santé fragile, Beethoven est peu précautionneux, et commet quelques imprudences...

« Quand il était resté longtemps à composer assis à sa table et qu’il se sentait la tête échauffée, il avait pris l’habitude de courir à sa toilette et de jeter des brocs d’eau sur sa tête en feu ; après s’être ainsi rafraîchie, et ne s’être séché que rapidement, il se remettait au travail, ou faisait une promenade au grand air. Ce qui prouve en quelle hâte il agissait afin de ne pas être distrait des élans de son imagination, au point qu’il négligeait de sécher convenablement ses cheveux, comme une forêt absolument trempée, c’est que l’eau dont il avait inondé sa tête dégoulinait sur le plancher et qu’elle y pénétrait et transperçait le plafond des locataires du dessous… »

Gerhard von Breuning

programmation musicale

L.V Beethoven

Sonate n°19 en sol min op 49 n°1 : Andante

Ronald Brautigam, pianoforte

L.V Beethoven

Sérénade en Ré Maj op 8 : Andante et variations

Anne Sophie Mutter, violon

Bruno Giuranna, alto

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

L.V Beethoven

Menuets WoO 7

Academy of Saint-Martin-In-The-Fields, dir Neville Marriner

L.V Beethoven

Dimmi ben mio op 82 n°1

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Andras Schiff, piano

L.V Beethoven

AbendlieduntermgestirntenhimmelWoO 150

Peter Schreier, ténor

Walter Olbertz, piano

L.V Beethoven

Concerto n°1 en Ut Maj op 15 : 1er mvt

Martha Argerich, piano

Philharmonia Orchestra, dir. Giuseppe Sinopoli

L.V Beethoven

Che fa il mio bene op 82 n°3

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Andras Schiff, piano

L.V Beethoven

7 variations en Mi bémol Maj sur Bei Männern welche Liebefühlen de La flûte enchantée de MozartWoO 46

Yo-Yo Ma, violoncelle

Emmanuel Ax, piano

L.V Beethoven

Variations en La Maj sur une danse russe du ballet daswaldmadchen de WranitzkiWoO 71

Ronald Brautigam, pianoforte

L.V Beethoven

Adelaïde op 46

Fritz Wunderlich, ténor

Hubert Giesen, piano

L.V Beethoven

Danses allemandes WoO 8

Academy of Saint-Martin-In-The-Fields, dir Neville Marriner

L.V Beethoven

Duo en Mi Bemol Maj WoO 32

Ensemble L’Archibudelli

L.V Beethoven

Sonate n°5 en ut min op 10 n°1 : 3ème mvt

Abdel Rahman El Bacha, piano

L.V Beethoven

Quatuor à cordes n°1 en Fa Maj op 18 n°1 : 1er et 2ème mvt

Quatuor Alban Berg

