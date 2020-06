"Beethoven, l'âme singulière" : Vienne 1792 (2/2), par Mildred Clary : Une archive de 1995 (4ème épisode)

En s’appuyant sur des documents, des témoignages et sur la correspondance de Beethoven, Mildred Clary nous raconte la vie de Ludwig van Beethoven dans un feuilleton de 26 épisodes. Bernard Fresson prête sa voix à Beethoven et Jean-Pierre Hané incarne les différents témoins de la vie du musicien.

Vous avez beaucoup de talent, et vous en acquerrez plus encore, vous avez une abondance inépuisable d’inspiration …

...mais vous sacrifierez les règles à vos fantaisies….Vous me faites l’impression d’un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes. D’après mon sens, on trouvera toujours dans vos œuvres quelque chose d’inattendu, d’inhabituel, certes de belles choses, et des choses admirables. Mais ici et là, quelque chose d’étrange, de sombre, parce que vous êtes vous-même un peu sombre et étrange. Et le style du musicien, c’est toujours l’homme.Joseph Haydn

Rediffusion de l'émission du 30 janvier 2020

