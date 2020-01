"Beethoven, l'âme singulière" : Vienne 1792 (2/2), par Mildred Clary : Une archive de 1995 (4ème épisode)

Vous avez beaucoup de talent, et vous en acquerrez plus encore, vous avez une abondance inépuisable d’inspiration …mais vous sacrifierez les règles à vos fantaisies….Vous me faites l’impression d’un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes.

D’après mon sens, on trouvera toujours dans vos œuvres quelque chose d’inattendu, d’inhabituel, certes de belles choses, et des choses admirables. Mais ici et là, quelque chose d’étrange, de sombre, parce que vous êtes vous-même un peu sombre et étrange. Et le style du musicien, c’est toujours l’homme.

Joseph Haydn