"Beethoven, l'âme singulière" : Bonn 1785, par Mildred Clary : Une archive de 1995 (2ème épisode)

En s’appuyant sur des documents, des témoignages et sur la correspondance de Beethoven, Mildred Clary nous raconte la vie de Ludwig van Beethoven dans un feuilleton de 26 épisodes. Bernard Fresson prête sa voix à Beethoven et Jean-Pierre Hané incarne les différents témoins de la vie du musicien.

Il se comportait en compositeur. Nommé organiste adjoint à l’âge de 15 ans, Beethoven arborait en signe de distinction une épée au côté gauche quand il allait en compagnie de son père au Jubé.

Gottfried Fischer

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Prélude à travers les 12 tons majeurs op. 39 n°1

Wilhelm Krumbach, orgue

Ludwig van Beethoven

Rondo WoO 48

Ronald Brautigam, pianoforte

Ludwig van Beethoven

Sonatine Anh 5 n°1

Jorg Demus, piano

W.A Mozart

Divertimento K.138: 2ème mvt

The Academy of St Martin in the Fields, dir. Sir Neville Marriner

Ludwig van Beethoven

Concerto Pour Piano et Orchestre N° 0 en Mi Bémol Majeur : 2ème mvt

Detlef Kraus, piano

Folkwang-Kammerorchester, dir. Heinz Dressel ‎

Ludwig van Beethoven

Quatuor WoO36 n°2 : 2ème mvt

Trio à cordes Cummings

Anthony Goldstone, piano

W.A Mozart

MaurerischeTrauermusik, K. 447

Wiener Akademie, dir. Martin Haselböck

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n° 4 op.18 : 1er mvt

Quatuor Alban Berg

Ludwig van Beethoven

Cantate sur la mort de Joseph II

Camerata Singers

New York Philharmonic Orchestra, dir. Thomas Schippers

Ludwig van Beethoven

Trio n° 8 WoO39

Beaux-Arts Trio

Ludwig van Beethoven

24 Variations sur l'ariette Venniamore par Righini

Cécile Ousset, piano

Ludwig van Beethoven

Feuerfarbe op.52 n°2

Dietrich Fischer-Dieskau

Jorg Demus, piano

Ludwig van Beethoven

Cantate pour l’avènement de l’Empereur Leopold II WoO 88 : chœur final

Orchestre philharmonique de Cracovie, dir. Jean-Paul Penin