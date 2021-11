Une émission de 1999, "Au rythme du siècle" : 1918 (1/2) prod. François-Xavier Szymczak

Entre 1999 et 2000, François-Xavier Szymczak a fait le point sur le XXe siècle avec tous les jours à 17h une émission par année. Aujourd'hui et demain, nous vous faisons écouter son "Année 1918", avec Stravinsky, Debussy, Ravel et Puccini. Portées versus tranchées, notes versus bombes...

Soldats américains blessés écoutant de la musique (base américaine, hôpital n°41, à Saint-Denis, août 1918), © Getty / Universal History Archive