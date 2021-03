Astor Piazzolla et son opéra-tango " Maria de Buenos Aires" : Une archive de 1988

Au micro d'Eve Griliquez, Astor Piazzolla racontait son itinéraire musical et évoquait son opéra-tango " Maria de Buenos Aires", créé en France en novembre 1987 à l'Atelier lyrique de Tourcoing. A ses côtés, le poète et parolier Horacio Ferrer, et le metteur en scène Jacobo Romano.

Astor Piazzolla en 1990, © Getty / Eugene Maynard / Collection Redferns