Archive ! "Porgy and Bess" (prod. Henry Barraud,1978)

"Porgy and Bess" avait apparemment encore besoin d'être réhabilité en 1978, ce qu'Henry Barraud (1900-1997) fait avec autorité musicologie, ancienneté, et beaucoup d'esprit.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Nous sommes aujourd’hui à l’écoute d’une émission du 3 septembre 1978. Ce jour-là, Henri Barraud (1900-1997) parlait à ses auditeurs de Porgy and Bess, de George Gershwin.

Henri Barraud est né en 1900, il avait donc 37 ans lorsque Gershwin est décédé, il était l’élève de composition de Paul Dukas, directeur de la musique de la radiodiffusion française, fondateur de la maîtrise de Radio France, puis directeur de la RTF puis de l’ORTF jusqu’en 1965. Treize ans plus tard il était au micro de France Culture pour parler de Porgy and Bess, oeuvre qui semble-t-il avait encore besoin d’être réhabilitée auprès des auditeurs et des encyclopédistes les plus "méchants" (sic). Mais il arrive à s’adresser à eux avec culture et musicologie. Au programme : propos éditorial, suivi d’écoutes commentées. Bonne écoute !