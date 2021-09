"A portée de mots", avec Robert Badinter en 2006

François Castang recevait dans son émission “A portée de mots” du 20 février Robert Badinter, avocat, sénateur des Hauts-de-Seine, qui raconte sa joie lorsqu’il écoute Jean-Sébastien Bach joué par Glenn Gould, et qui nous fait écouter des trésors qu’il a apportés ce jour-là de sa propre discothèque.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique. Il s’agit aujourd’hui d’une archive de 2006 : François Castang recevait dans son émission “A portée de mots” du 20 février Robert Badinter, avocat, sénateur des Hauts de Seine, et qui publiait quelques mois plus tard son recueil Contre la peine de mort : écrits 1970-2006. Dans cet entretien, Robert Badinter raconte comment il a été mis au piano par sa mère dans les années 30, sa joie lorsqu’il écoute Jean-Sébastien Bach joué par Glenn Gould, et nous fait écouter d’autres trésors qu’il a apportés ce jour-là de sa propre discothèque.

Programmation musicale

Stéphane Grappelli

Les Valseuse

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Laurent Korcia, violon

Henry Purcell

Birthday Ode for Queen Mary II, Z. 323

"Come ye, sons of arts"

Monteverdi Choir and Orchestra, dir. John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano et orchestre n°21, en ut majeur, K. 467

2. Andante Géza Anda, piano

Camerata Academica des Salzburger Mozarteums

Cosi fan Tutte, K. 588

"Muoio d'Affanno" (acte I)

Elisabeth Schwarzkopf

Christa Ludwig

Giuseppe Taddei

Alfredo Kraus

Walter Berry

Philharmonia Orchestra, dir. Karl Böhm

Franz Schubert

1er impromptu, op. 90, D. 899, Allegro molto moderato

Murray Perahia

Julien Clerc

"L'assassin assassine"