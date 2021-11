L'orchestration contemporaine : Sauguet, Milhaud, Françaix... (archive de 1949)

Quand la musique contemporaine... était celle d'Henri Sauguet, Darius Milhaud et Jean Françaix !

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! C’est dans un carton de 1949 que nous avons trouvé cette émission de Paris Inter : “A la recherche des harmonies contemporaines”, une émission de Gérard Michel et Charles Bassompierre, consacrée plus précisément à la façon d’orchestrer des compositeurs de la moitié du XXe siècle.

L’idée derrière cette émission du 19 juin 1949 : remarquer que la musique moderne, lorsqu’elle veut être descriptive, grâce à son orchestration se trouve beaucoup plus à l’aise, beaucoup plus libre. L’émission commençait ce jour-là avec 4 minutes d'un débat un peu raide, théâtral et cartonné entre Charles Bassompierre et Gérard Michel, un dialogue très écrit et, disons-le : assez touchant, mais qui avait le mérite de faire l’effort de rendre assez vivant certaines notions musicologiques presque pointues.