Pierre Bouteiller reçoit Jean-Loup Dabadie : Une archive de 1998 (2ème partie)

Suite de l’émission « Comme de bien entendu », où Pierre Bouteiller accueillait à son micro le scénariste, parolier et académicien Jean-Loup Dabadie. Il nous parle du jazz, de Mozart, et de son histoire d’amour avec la musique qui a débuté à l’âge de 9 ans avec Chopin et le pianiste Samson François…

Jean-Loup Dabadie à Paris en 2003 , © Getty / Frédéric Souloy/Gamma-Rapho