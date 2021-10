1993, le Feuilleton de France Musique : Franz Liszt (prod. Robert Arnaut) - 1/10

Robert Arnaut (1929-2013), une des voix les plus emblématiques de Radio France au XXe siècle, met son génie radiophonique au service de la biographie de Franz Liszt en dix épisodes en 1993, avec bruitages, ambiances, dialogues et improvisations pianistiques dans le style de Liszt.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique. Aujourd'hui : 1993.

A cette époque, il existait ce qu’on appelait le Feuilleton de France Musique : des séries de biographies mises sous forme de fiction avec des ambiances, des bruitages, des lectures, des dialogues et de larges extraits musicaux. Toute cette semaine, c’est Franz Liszt qui est à l’honneur dans le Feuilleton de France Musique : 5 épisodes sur un total de 10, pensés par Robert Arnaut, grand journaliste et reporter à France Inter, qui est passé par le Conservatoire de Toulouse, et dont la devise était “la radio peut aussi être un art, et le son peut être supérieur à l’image.” Vous verrez qu’effectivement, il avait un sens très radiophonique de la narration. Dans ce premier épisode : 1823, tout Paris parle de Rossini, et un père essaie d’inscrire son fils Franz dans la classe de piano du Conservatoire de Paris.

Avec des improvisations dans le style de Liszt au piano par Gérard Parmentier.

Programmation musicale

Franz Liszt

Fantaisie pour piano et orchestre sur des mélodies populaires hongroises, S. 123

Jorge Bolet, piano

London Symphony Orchestra, dir Iván Fischer

Gioacchino Rossini

La Gazza Ladra

Ouverture

Orchestre Symphonique de Montréal, dir. Charles Dutoit

Il Barbiere di Siviglia Temporale (acte II)

Metropolitan Opera Orchestra, dir. Erich Leinsdorf

Carl Czerny

Fantaisie brillante sur Le Nozze di Figaro, op. 493

Cyprien Katsaris

Ludwig van Beethoven

Trio pour violon, violoncelle et piano n°3 en do mineur, op. 1

2. Andante Cantabile con Variazioni Pinchas Zukerman, violon

Jacqueline du Pré, violoncelle

Daniel Barenboim, piano

Johann Nepomuk Hummel

Concerto pour piano en la mineur, op. 85

1. Allegro Moderato

Steven Hough, piano

English Chamber Orchestra, dir. Bryden Thomson

Franz Liszt

Don Sanche ou le Château de l'Amour

"Recevez nos tendres serments"

Julia Hamari, Gerard Garino, Tamás Pál

Choeur de la Radio Télévision Hongroise, Orchestre de l'Opéra d'Etat Hongrois

Etudes pour piano, op. 6

8. Allegro con Spirito

Massimiliano Genot, piano

Etudes en 12 exercices, op. 1, S. 136

1. Prélude, en do majeur

Yu Kosuge

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour piano n°12, en fa majeur, K. 332

3. Allegro Assai Gérard Parmentier, piano

Gregorio Allegri

Miserere Mei Deus

King's College Choir Cambridge, dir. Stephen Cleobury

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°3 en mi bémol majeur, op. 55

2. Marcia Funebre Berliner Philharmoniker, dir. Herbert Von Karajan

Johann Jakob Froberger

Ricercar n°1, en ré mineur

Bernard Coudurier, orgue

Franz Liszt

Fantaisie pour piano et orchestre sur des mélodies populaires hongroises, S. 123

Jorge Bolet, piano

London Symphony Orchestra, dir Iván Fischer

6 Consolations, S. 172

6. Allegretto Cantabile Aldo Ciccolini, piano