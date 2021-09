Oscar Peterson : le pianiste qui ouvre les portes du jazz

La première fois qu'Elie Semoun tombe dans le jazz, c'est grâce à un disque qui réunit Oscar Peterson et le trompettiste Harry Edison. Cet album lui collera à la peau durant de très nombreuses années, d'autant que c'est l'un des rares disques de jazz dans la discothèque de ses parents...

En piochant dans les disques de ses parents, Elie Semoun a le choix entre Oscar Peterson et... Annie Cordy ! Malgré son amour pour la chanteuse et actrice belge, Elie Semoun se plonge dans les disques du pianiste. Il découvre alors son disque "Hark" avec Buddy DeFranco, "Ella and Oscar" et tant d'autres...

Tout un monde s'ouvre alors grâce à ce genie du piano, un peu pataud, un peu lourd mais lorsque ses doigts boudinés couraient sur le clavier il devenait une plume, un oiseau, un courant d’air musical, un ruisseau de notes...

