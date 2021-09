Bill Evans, pour l'éternité

Elie Semoun déclare ce matin son amour à Bill Evans. Une histoire d'amour qui dure encore et qui durera toujours, jusqu’à la fin de ses jours. Aux côtés de Léo Ferré, Richard Wagner, Gabriel Fauré, le pianiste Bill Evans occupe une place de choix dans la discothèque idéale de l'humoriste.

"Bill Evansest l’élégance même, la subtilité incarnée, le parfait mélange entre la musique classique et le jazz , entre Debussy, Ravel et Michel Legrand" nous confie Elie Semoun, qui lui voue une admiration indéfectible.

Le piano du musicien américain fait écho dans la vie d'Elie Semoun depuis toujours : "Tu as le pouvoir de m’emmener dans les plus belles mélancolies, dans les plus profondes rêveries".