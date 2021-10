La première fois sur les planches

Elie Semoun revient sur ses débuts en tant que comédien aux côtés de Muriel Robin, à l'âge de 19 ans.. Elie Semoun nous raconte comment il a appris ce métier jusqu'à avoir un jour une révélation...

On ne s’improvise pas acteur ! Elie Semoun le sait bien. Lui qui a fait ses débuts avec Muriel Robin, a appris ce travail en suivant les précieux conseils des autres artistes et des metteurs en scène avec qui il collaborait. Et un jour, tout est devenu plus claire, limpide et évident… Il avait compris la clef : être véritablement à l’écoute de l’autre. Et la musique y est surement pour quelque chose…