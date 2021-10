Le Grand Meaulnes & Maurice Ravel : l’adolescence rêvée d’Elie Semoun

Ce matin, Elie Semoun dresse un portrait croisé de Maurice Ravel et d’Alain Fournier, auteur du Grand Meaulnes. Ces deux artistes ont imprégné l’enfance et l’adolescence de l’humoriste d’un doux parfum romantique...

Ravel et Alain Fournier : deux artistes faits pour être ensemble… Un pour les yeux et un pour le cœur. Alain Fournier, mort à 27 ans à la guerre a juste eu le temps d’écrire un chef d’œuvre : Le Grand Meaulnes. Elie Semoun découvre ce livre à 16 ans. Et c’est un véritable choc, d’autant que la musique de Ravel entre au même moment dans sa vie…