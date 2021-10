Henri Salvador, un musicien qui vous veut du bien

Ce matin, Elie Semoun revient sur sa rencontre marquante avec Henri Salvador. C'est lui qui poussera l'humoriste à écrire et interpréter ses propres chansons qu'il réunira sur son premier disque consacré à la bossa-nova.

C’est sur un plateau de télévision, qu’Elie Semoun rencontre Henri Salvador pour la première fois. Alors qu’Elie Semoun part à sa rencontre en fredonnant « Il fait dimanche », une chanson de Salvador, le chanteur l’interpelle en le félicitant sur sa voix. Salvador est formel : selon lui, Elie Semoun devrait se mettre à la chanson.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Aussitôt, Elie Semoun lui obéit et se met à la composition. Inspiré par sa muse « Mademoiselle A », l’humoriste et désormais chanteur, écrit tout un album. Et c’est dans une inspiration bossa-nova, à la manière de Gilberto Gil et Joao Gilberto qu’Elie Semoun publie son tout premier disque, sobrement intitulé « Chansons » sorti en 2003, aidé par son ami Henri Salvador...