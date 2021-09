La première fois d'Élie Semoun

Elie Semoun rejoint l’équipe de La Matinale pour une nouvelle chronique hebdomadaire : découvrez ses premières amours musicales… Les premiers disques, concerts et rencontres qui ont rythmés la vie de l’artiste. Trois minutes de confessions drôles, irrévérencieuses et intimes.

"La première fois que j’ai écouté de la grande et de la petite musique, la première fois que j’ai écouté Wagner, la première fois que j’ai chanté et donc que j’ai pris un bide, la première fois que j’ai rencontré Henri Salvador, la première fois que j’ai découvert Debussy, Ravel, Fauré et Annie Cordy. Toutes les premières fois sont sublimes, uniques et inoubliables". Elie Semoun