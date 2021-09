La première fois d'Élie Semoun à Bayreuth

Ce matin, Elie Semoun nous raconte son amour pour la musique de Richard Wagner, découverte grâce à son oncle et sa tante en Bretagne à l'âge de 18 ans. Un amour qui l'a conduit jusqu'à aller tous les étés au Festival de Bayreuth, après avoir bravé la fameuse longue liste d'attente...

Alors qu’il était un adolescent rebelle qui s’éclatait les tympans à la musique punk, Elie Semoun découvre à l’âge de 18 ans les opéras de Richard Wagner et tout d’abord le premier acte de Tristan et Isolde. Il se laisse alors emporter par la lenteur, la sensualité et la force de cette musique. Depuis, il restera toute sa vie un wagnérien convaincu. Il poussera même le vice jusqu’à se rendre au Festival de Bayreuth chaque été depuis plusieurs années, pénétrant ainsi dans ce monde parallèle qui réserve parfois quelques surprises...