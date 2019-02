Classique Love 2/2 : Les Nuits de France Musique

S'y côtoient un rêve d'amour lisztien, la recette du cake d'amour dans Peau d’Ane de Michel Legrand, la bossa nova de Baden Powell... Pour Carmen, l'amour, c'est bien connu, y est un oiseau rebelle et Caetano Veloso y chante le cœur vagabond. Ici un conte d'amour finlandais signé Rautavaara, là les Frissons de Popy ou la Marche nuptiale façon Barbara, l'Amour piqué par une abeille et les Liebeslieder Walzer de Brahms, le lion amoureux de Poulenc et le thème mythique du film Out of Africa...

Programmation par Robert Rudolf, Benjamin Hertz et Olivier Le Borgne.