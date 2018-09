Les Nuits de France Musique : Webradios du mercredi 19 septembre 2018

Franz Schubert Der Hirt auf dem Felsen op posth 129 D 965 : Wenn auf dem höchsten Fels - pour soprano et piano Gundula Janowitz ALBUM : The Gundula Janowitz Edition CD 10 et CD 11 : Gundula Janowitz interprète des lieder de Franz Schubert Vol 1 LABEL : DEUTSCHE GRAMMOPHON ANNÉE : 2017