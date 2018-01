Les Nuits de France Musique : Webradios du mercredi 17 janvier 2018

Matthew Locke The Tempest : Canon a 4 in 2 (Partie V) (instrumental) Bertrand Cuiller, Le Caravanserail, Le Caravanserail And Bertrand Cuiller, Le Caravanserail, Bertrand Cuiller ALBUM : A Fancy : Fantasy on English Airs & Tunes LABEL : HARMONIA MUNDI ANNÉE : 2017