Les Nuits de France Musique : Webradios du mardi 18 septembre 2018

Benjamin Britten Nocturne op 60 : When most I wink then do mine eyes best see - pour ténor 7 intruments obligés et orchestre à cordes Jacqueline Shave, Britten Sinfonia, Mark Padmore, Stephen Bell, Sarah Burnett, Lucy Wakeford, Scott Bywater, Daniel Nicholas, Joy Farrall, Donough Emer Mac ALBUM : Mark Padmore interprète Benjamin Britten et Gerald Finzi LABEL : HARMONIA MUNDI ANNÉE : 2012