Les Nuits de France Musique : Webradios du lundi 27 janvier 2020

Henry Purcell compositeur

The fairy queen Z 629 : O let me weep (Acte V) Air Junon - pour soprano flûte à bec alto et basse continue

Amarillis, Patricia Petibon : Soprano, Junon, Eloise Gaillard : Flûte à bec, Ophelie Gaillard, Violaine Cochard : Clavecin