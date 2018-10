This is Halloween ! Webradios du jeudi 01 novembre 2018

This is Halloween ou la Nuit des Masques sur France Musique ! Embarquez sur la webradio La B.O. pour une destination musicale organisée autour d’un squelette formé de larges extraits du chef d’œuvre de Danny Elfman « Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas » mettant en scène Jack Skellington, roi des citrouilles de la ville d’Halloween qui se met en tête de kidnapper le Père Noël ! Et, si trouille il y a, cette dernière est délicieusement féerique. Le fil rouge sang de ce train fantôme vous fera trembler de terreur et frémir de plaisir...