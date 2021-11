Épisode 6 : Molière après Molière

Molière n’est plus, mais son œuvre a gagné une éternelle jeunesse. Et ses musiques ne vont cesser d’inspirer les musiciens, jusqu’à nos jours, de la scène à l'écran...

La « folie Molière » va doucement s’emparer du 19e siècle… Charles Gounod, auteur du fameux Faust et du célébrissime air des bijoux, s’intéresse de près au Médecin malgré lui, à tel point qu’il compose un savoureux opéra-comique en trois actes d’après la comédie de Molière. Les passages chantés sont confiés à deux librettistes, mais les passages parlés sont bel et bien le texte de Molière.

Extraits musicaux

Nino Rota : Le Molière imaginaire de Nino Rota

- Suite, andante

- Pont neuf

Norkköping Symphony Orchestra

Disque : « Le Molière imaginaire, ballet suite » (Bis)

Jean-Baptiste Lully : Le Bourgeois gentilhomme : « A moi monsieur »

Les Paladins dirigés par Jérôme Corréa

Disque « Molière à l’opéra » (Glossa)

Charles Gounod : Le Médecin malgré lui, ouverture

Géori Boué, soprano

Disque « Charles Gounod : Maître Pierre - Le Médecin malgré lui » (MM Malibran)

George Auric : Les Fâcheux

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken dirigé par Christoph Poppen

Disque : « Les Ballets russes vol.7 » (Hänssler Classic)

Marc-Antoine Charpentier : Le Malade imaginaire, ouverture de l’Air des Tapissiers

Les Arts florissants dirigés par William Christie

Disque : « Charpentier : Le Malade imaginaire » (Harmonia Mundi)

Jean-Baptiste Lully : Monsieur de Pourceaugnac, « La polygamie est un cas pendable »

Les Paladins dirigé par Jérôme Corréa

Disque : « Molière à l’opéra » (Glossa)

Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode, en prolongeant l’expérience sur le site Expodcast.cmbv.fr.

Au programme : des archives, des vidéos, des rencontres et bien d’autres découvertes !

Un podcast du Centre de Musique baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie-Française, et en partenariat avec le Château de Versailles.

Ecriture et voix : Suzanne Gervais

Avec la participation des comédiens-français : Eric Genovèse, Florence Viala,LoïcCorbery et Pierre Louis-Calixte

Conseil scientifique : Catherine Cessac Équipe de réalisation Radio France : Olivier Guerin, Claire Levasseur et Cedric Chatelus