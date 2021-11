Épisode 5 : Le Malade imaginaire, ultime comédie-ballet

Pièce ultime qui consacre le compagnonnage de Molière avec son nouveau musicien, Marc-Antoine Charpentier, Le Malade imaginaire souffre encore du mythe romantique qui lui colle à la peau, celui d’un Molière poète maudit.

En 1672, le chef de la troupe du roi est au sommet de sa carrière. Molière, l’auteur dramatique le plus célèbre de son temps est un vrai chef d’entreprise, adulé du public et à la tête d’une fortune colossale. Une star que la cinquantaine et la brouille avec son musicien fétiche, Lully, n’empêchent pas de continuer à créer…

Extraits musicaux

Marc-Antoine Charpentier : Messe pour les trépassés, symphonie du Kyrie

Ensemble Correspondance dirigé par Sébastien Daucé

Disque : « Marc-Antoine Charpentier, Messe à quatre chœurs » (Harmonia Mundi)

Marc-Antoine Charpentier : Le Malade imaginaire : ouverture

Les Arts florissants dirigés par William Christie

Disque « Charpentier : Le Malade imaginaire » (Harmonia Mundi)

Marc-Antoine Charpentier : Actéon (Chœur des chasseurs)

Les Arts florissants dirigés par William Christie

Disque « Les Menus plaisirs de Louis XIV » (Harmonia Mundi)

Marc-Antoine Charpentier : Le Malade imaginaire

- Air pour les Croquignoles

- Premier intermède

- Troisième intermède

- Belle Phylis

- Ah, Ah, Ah ! Quelle douce nouvelle

Les Arts florissants dirigés par William Christie

Disque « Charpentier : Le Malade imaginaire » (Harmonia Mundi)

Marc-Antoine Charpentier : Grandes antiennes de l’Avent : pastorale

Correspondances (dir. Sébastien Daucé)

Disque « Pastorale de Noël, grandes antiennes de l’Avent » (Harmonia Mundi)

Marc-Antoine Charpentier : Le Malade imaginaire, deuxième intermède : Profitez du printemps de vos ans aimable jeunesse

Les Arts florissants dirigés par William Christie

Disque « Charpentier : Le Malade imaginaire » (Harmonia Mundi)

