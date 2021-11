Épisode 4 : Jouez violons ! Au théâtre dans le Paris du Molière

Ce qui se passe sur les planches du Palais-Royal, la salle de Moliere et de la troupe du roi, n'est que la pointe émergée de l'iceberg et ne doit pas occulter la programmation foisonnante des autres scènes de la capitale, où musique et danse ont également la part belle…

Au Palais-royal comme dans les salles concurrentes on se presse, chaque jour ou presque, pour découvrir ou revoir les pièces à l’affiche…

Extraits musicaux

Marc-Antoine Charpentier : Musique pour Circé

- Un jour la jeune Lisette

- Les Pantomimes

London Baroque dirigé par Charles Medlam

Disque « Charpentier : musique de théâtre pour Circé et Andromède » (Harmonia Mundi)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Marc-Antoine Charpentier : Le Dépit amoureux, ouverture

La Simphonie du Marais dirigé par Hugo Reyne

Disque « Charpentier : musique pour les comédies de Molière » (Musique à la Chabotterie)

Marc-Antoine Charpentier : Le Mariage forcé, Menuet

La Simphonie du Marais dirigé par Hugo Reyne

Disque « Charpentier : musique pour les comédies de Molière » (Musique à la Chabotterie)

Jean-Baptiste Lully : Alceste, « Marche des assiégeants »

Le Concert des nations dirigé par Jordin Savall

Disque « Les Grandes eaux musicales de Versailles » (Aliavox)

Marc-Antoine Charpentier : Le Sicilien

La Simphonie du Marais dirigé par Hugo Reyne

Disque « Charpentier : musique pour les comédies de Molière » (Musique à la Chabotterie)

Marc-Antoine Charpentier : La Comtesse d’Escarbagnas

La Simphonie du Marais dirigé par Hugo Reyne

Disque « Charpentier : musique pour les comédies de Molière » (Musique à la Chabotterie)

Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode, en prolongeant l’expérience sur le site Expodcast.cmbv.fr.

Au programme : des archives, des vidéos, des rencontres et bien d’autres découvertes !

Un podcast du Centre de Musique baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie-Française, et en partenariat avec le Château de Versailles.

Ecriture et voix : Suzanne Gervais

Avec la participation des comédiens-français : Eric Genovèse, Florence Viala,LoïcCorbery et Pierre Louis-Calixte Conseil scientifique : Catherine Cessac

Équipe de réalisation Radio France : Olivier Guerin, Claire Levasseur et Cedric Chatelus