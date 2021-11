Épisode 3 : Molière et Lully, les deux Baptiste

C’est le compagnonnage artistique le plus fameux du 17e siècle. Entre 1661 et 1671, Molière et Lully s’affirment comme les deux principaux artisans de l’éblouissement de tous les instants des fêtes royales… Ensemble, pour le bon-plaisir du roi, ils vont perfectionner le genre de la comédie-ballet.

Pendant dix ans, les deux protégés de Louis XIV vont former un duo de choc.

L’amitié des deux artistes fut aussi sincère que féconde. C’est que le parisien et le florentin ont partagé le même caractère jovial, un amour commun de la comédie et un sens aiguisé du spectacle…

Extraits musicaux

Jean-Baptiste Lully : Le Bourgeois gentilhomme

- Air n°2 (Acte IV)

- Quels spectacles charmants

Le Poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre

DVD Alpha

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Baptiste Lully : Le Mariage forcé, récit de la beauté, « Si l’Amour vous soumet à ses lois inhumaines »

Capriccio Stravagante dirigé par Skip Sempé

Disque : « Lully : divertissements » (Harmonia Mundi)

Jean-Baptiste Lully : Monsieur de Pourceaugnac, « Piglia lo su »

Les Paladins dirigé par Jérôme Corréa

Disque « Molière à l’opéra » (Glossa)

Jean-Baptiste Lully : Le Bourgeois gentilhomme

- Première entrée le donneur de livres

- Marche pour la cérémonie turque

Le Poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre

DVD Alpha

Jean-Baptiste Lully : Psyché

- Entracte : air (Acte I, scène 4)

- Aimable jeunesse (Acte II, scène 6)

Boston Early Music Festival Orchestra dirigé par Paul O’Dette

CD Radio Bremen

Jean-Baptiste Lully : Cadmus et Hermione, ouverture

Le Poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre

DVD Alpha

Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode, en prolongeant l’expérience sur le site Expodcast.cmbv.fr. Au programme : des archives, des vidéos, des rencontres et bien d’autres découvertes ! Un podcast du Centre de Musique baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie-Française, et en partenariat avec le Château de Versailles.

Ecriture et voix : Suzanne Gervais

Avec la participation des comédiens-français : Eric Genovèse, Florence Viala,LoïcCorbery et Pierre Louis-Calixte

Conseil scientifique : Catherine Cessac

Équipe de réalisation Radio France : Olivier Guerin, Claire Levasseur et Cedric Chatelus