Épisode 2 : Les fêtes royales, les arts à la fête

Toutes créées pendant les fêtes royales qui se succèdent pendant la jeunesse de Louis XIV, les comédies-ballets du trio Molière, Lully et Beauchamp éblouissent la cour et le public parisien.

La nuit est tombée sur le parc et ses bassins. Il a fallu tendre un épais dais de toile pour protéger du vent les cent flambeaux qui éclairent la scène. Le théâtre s’ouvre sur la perspective des jardins, tout juste aménagés par Le Nôtre. On dirait presque que les jets d’eau se font discrets pour laisser la vedette aux comédiens et aux musiciens… Taffetas et velours, toile d’or et de dentelles, moire, plumes et soieries couleurs de feu miroitent bientôt à la lueur des chandelles...

Extraits musicaux

Jean-Baptiste Lully :George Dandin, ou le Mari confondu

I. Ouverture

VI. Entrée des Bateliers

Ensemble Marguerite Louise dirigé par Gaëtan Jarry

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Baptiste Lully : La Princesse d’Elide, air des valets de chiens « Oh la dépêchons debout ! »

Les Musiciens du Louvre dirigés par arc Minkowski

Disque : « Lully : les comédies-ballets et Phaëton » (Erato)

Isaac de Benserade :Le Ballet royal de la nuit : « entrée Les Marchands et marchandes »

Ensemble Correspondances dirigé par Sébastien Daucé

Disque « Le Ballet royal de la nuit) » (Harmonia Mundi)

Jean-Baptiste Lully : Le Mariage forcé, bourrée avec tambourins

Le Concert des nations dirigé par Jordi Savall

Disque « Les Grandes eaux musicales de Versailles » (AliaVox)

Jean-Baptiste Lully : L’Amour médecin, prologue « Unissons-nous tous trois d’une ardeur sans seconde, pour donner du plaisir au plus grand roi du monde »

Les Musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski

Disque : « Lully : les comédies-ballets et Phaëton » (Erato)

Jean-Baptiste Lully : L’Amour médecin, dernier intermède

Les Musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski

Disque : « Lully : les comédies-ballets et Phaëton » (Erato)

Jean-Baptiste Lully : George Dandin, le grand divertissement royal de Versailles

Les Musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski

Disque : « Lully : les comédies-ballets et Phaëton » (Erato)

Jean-Baptiste Lully : Les Amants magnifiques

- Ouverture

- Entrée d’Apollon

Les Musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski

Disque : « Lully : les comédies-ballets et Phaëton » (Erato)

Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode, en prolongeant l’expérience sur le site Expodcast.cmbv.fr.

Au programme : des archives, des vidéos, des rencontres et bien d’autres découvertes !

Un podcast du Centre de Musique baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie-Française, et en partenariat avec le Château de Versailles.

Ecriture et voix : Suzanne Gervais

Avec la participation des comédiens-français : Eric Genovèse, Florence Viala,LoïcCorbery et Pierre Louis-Calixte

Conseil scientifique : Catherine Cessac

Équipe de réalisation Radio France : Olivier Guerin, Claire Levasseur et Cedric Chatelus