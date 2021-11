Épisode 1 : Molière, musicien et danseur

Comédien, auteur, directeur de troupe, metteur en scène… Molière se sera frotté à tous les postes du théâtre mais aussi à ceux de danseurs et de chanteurs occasionnels. Dans ce premier épisode, plongez dans la jeunesse de Jean-Baptiste Poquelin !

On a frappé les trois coups. Les bougies brûlent de part et d’autre de la scène ; les musiciens sont en place. Le comédien déguisé en valet enchaîne grimaces et mimes, prend des postures, multiplie les cabrioles... On rit et on applaudit celui qui passe pour le plus grand comique de son temps : c’est Molière !

Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode, en prolongeant l’expérience sur le site Expodcast.cmbv.fr.

Au programme : des archives, des vidéos, des rencontres et bien d’autres découvertes !

Un podcast du Centre de Musique baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie-Française, et en partenariat avec le Château de Versailles.

Ecriture et voix : Suzanne Gervais

Avec la participation des comédiens-français : Eric Genovèse, Florence Viala,Loïc

Corbery et Pierre Louis-Calixte

Conseil scientifique : Catherine Cessac

Équipe de réalisation Radio France : Olivier Guerin, Claire Levasseur et Cedric Chatelus