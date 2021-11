Épisode 2 : Une journée avec la troupe de Molière

Un podcast du Centre de Musique baroque de Versailles, en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie-Française, et en partenariat avec le Château de Versailles. Ecriture et voix : Suzanne Gervais ; Avec la participation des comédiens-français Eric Genovèse, Florence Viala, Loïc Corbery et Pierre Louis-Calixte. Conseil scientifique : Catherine Cessac ; Équipe de réalisation Radio France : Olivier Guerin, Claire Levasseur et Cedric Chatelus.