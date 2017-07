Miles Davis au Montreux Jazz Festival (2/3)

Après son premier concert du 8 juillet 1973, Miles Davis revient à Montreux 11 ans plus tard jour pour jour, le 8 juillet 1984, avec un groupe à l’énergie débordante. Tout au long de sa carrière, il aura eu cette incroyable capacité à s’entourer des meilleurs musiciens. En perpétuel mouvement, il passe son temps à expérimenter, à inventer, à bouleverser les codes du jazz. Pour un soliste, jouer chez Miles c'est plus qu’un honneur : c’est à la fois un rêve et souvent un aboutissement. Car les Coltrane, Adderley, Evans, Hancock, Shorter, Zawinul, Corea ou McLaughlin, pour ne citer qu’eux, en sont tous sortis auréolés et ont, par la suite, contribué eux-mêmes au rayonnement et à la grandeur de notre musique préférée. Le millésime 1984 du château Miles Davis ne déroge pas à la règle. Il s’agit d’un subtil assemblage de virtuosité et d’audace électrique…

Miles Davis (trompette, claviers)

Bob Berg (saxophones ténor et soprano)

Robert Irving III (claviers)

John Scofield (guitare)

Darryl Jones (basse)

Al Foster (batterie)

Steve Thornton (percussions)

Star People (Miles Davis)

It Gets Better (Miles Davis)

Speak (Miles Davis) / That's What Happened (Miles Davis, John Scofield)

Star People (Miles Davis)

What It Is (Miles Davis, John Scofield)

It Gets Better (Miles Davis)

Something's On Your Mind (Hubert Eaves, James 'D-Train' Williams)

Time After Time (Cyndi Lauper, Rob Hyman)

Hopscotch / Star On Cicely (Miles Davis)

Bass Solo (Darryl Jones)

Jean-Pierre (Miles Davis)

Code M.D. (Robert Irving III)

