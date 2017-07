Miles Davis au Montreux Jazz Festival (1/3)

Le Festival de Jazz de Montreux qui fut créé, en 1967, par Claude Nobs, René Langel et Géo Voumard compte, aujourd’hui, parmi les événements majeurs de la saison estivale. Tous les concerts y sont minutieusement enregistrés et cette collection d’archives audiovisuelles rassemble plus de 5000 heures de musique inscrites au registre de la « Mémoire du Monde » de l’Unesco.

De 1973 à 1991, Miles Davis s'est produit à Montreux à huit reprises. On dispose donc d’un panorama complet de ses trois périodes électriques, avec l'évolution et même la révolution de sa musique, au gré des changements de partenaires. Le 8 juillet 1973, Miles débarque sur les rives du Lac Léman avec un groupe qui bouleverse le jazz en le fusionnant avec le rock et le funk de l’époque. Cette formation possède le feu sacré: les musiciens, attentifs, s’écoutent mutuellement et interagissent, avec une science de l'improvisation peu commune…

Miles Davis (trompette, orgue)

Dave Liebman (saxophones ténor et soprano, flûte)

Reggie Lucas et Pete Cosey (guitare)

Michael Henderson (basse)

Al Foster (batterie)

James Mtume (percussions)

Turnaroundphrase (Miles Davis)

Directions (Miles Davis)

Ife (Miles Davis)

Calypso Frelimo (Miles Davis)

Unknown G (Miles Davis)

Le 08 juillet 1984 au Casino de Montreux

Miles Davis (trompette, claviers)

Bob Berg (saxophones ténor et soprano)

John Scofield (guitare)

Robert Irving III (claviers)

Darryl Jones (basse)

Steve Thornton (percussions)

Speak (Miles Davis) / That's What Happened (Miles Davis, John Scofield)

What It Is (Miles Davis, John Scofield)

