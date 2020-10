Yusef Lateef en 1979

Yusef Lateef le 28 septembre 1979.

Yusef Lateef fait partie de ceux qui ont ouvert les Etats-Unis au reste du monde. Il joue du saxophone ténor et soprano, du hautbois, de flûtes en tout genre et d’une myriade d’instruments à vent. Les fusions culturelles ne sont pas encore à la mode, mais il incorpore dans sa musique des éléments venus d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, se munissant également de l’arghoul égyptien, du shehnai indien ou bien du koto japonais. Son intérêt pour le langage non-occidental a eu une grande influence sur ses amis John Coltrane et Sonny Rollins...

Yusef Lateef (saxophone soprano et ténor, flûtes)

Khalid Moss (piano)

Donald Pate (basse)

Martyn Barker (batterie)