Yusef Lateef à Avignon en 1972

Yusef Lateef au Cloître des Célestins à Avignon le 19 juillet 1972.

Nous fêtons le centenaire de la naissance de William Emanuel Huddleston qui a débuté sa carrière sous le nom de William Evans, avant d'intégrer le grand orchestre de Dizzy Gillespie en 1949, puis de retourner étudier la flûte traversière et la composition à la Wayne State University, avant de se convertir à l'islam ahmadiste et de prendre pour nom Yusef Lateef. C’est un musicien très cultivé qui s’intéresse aux compositeurs européens et aux musiques extrême-orientales, qui joue du blues et du funk tout en étant un disciple de Stockhausen. C’est aussi un multi-instrumentiste génial qui joue du saxophone ténor, du hautbois, du basson et de multiples flûtes…

Yusef Lateef (saxophone ténor et flûtes)

Kenny Barron (piano)

Bob Cunningham (contrebasse)

Albert 'Tootie' Heath (batterie)

Inside Atlantis (Kenny Barron)

(Kenny Barron) Lowland Lullaby (Traditionnel)

(Traditionnel) Eboness (Roy Brooks)

(Roy Brooks) Yusef’s Mood (Yusef Lateef)

(Yusef Lateef) A Flower (Kenny Barron)

(Kenny Barron) Untitled (Kenny Barron)