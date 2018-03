Wild Bill Davis à la Maison de la Radio en 1976 (1/2)

Wild Bill Davis est un véritable pionnier, l’un des premiers organistes à avoir enregistré sur un instrument électrifié, bien avant l’émergence de Jimmy Smith. Son premier instrument était pourtant la guitare, ce qui ne l’empêche pas d’écrire, entre 1939 et 1942, des arrangements pour le big band du trompettiste Milt Larkin, un grand orchestre basé au Texas, au sein duquel on pouvait déjà entendre les saxophonistes Arnett Cobb et Illinois Jacquet. Puis Wild Bill décide de partir à Chicago où il travaille comme pianiste et enregistre avec Buster Bennett. De 1945 à 1947, il joue un rôle crucial en tant que pianiste et arrangeur du Tympany Five, cette formation qui accompagne le chanteur et saxophoniste Louis Jordan, alors au sommet de sa gloire. Il passe ensuite définitivement du piano à l'orgue, s'installe sur la Côte Est et commence à diriger son propre trio orgue guitare batterie, avec lequel il enregistre désormais pour le légendaire label OKeh…

Wild Bill Davis (orgue)

Eddie ‘Lockjaw’ Davis (saxophone ténor)

Billy Butler (guitare)

Oliver Jackson (batterie)

Loose Walk (Sonny Stitt)

Leapin’ On Lennox (Eddie ‘Lockjaw’ Davis)

I Don't Stand A Ghost Of A Chance With You (Victor Young)

Honky Tonk (Bill Doggett)

Cute (Neal Hefti)

Jitterbug Waltz (Fats Waller)

In The Evening (When The Sun Goes Down) (Leroy Carr)

The Shadow Of Your Smile (Johnny Mandel)

Misty (Erroll Garner)

Lester Leaps In (Lester Young)

Avalon (Al Jolson, Buddy DeSylva, Vincent Rose)